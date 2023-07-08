الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للاعلام: إخماد حريق الشرحبيل – بقسطا في صيدا

آخر الأخبار
2023-07-08 | 09:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للاعلام: إخماد حريق الشرحبيل – بقسطا في صيدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للاعلام: إخماد حريق الشرحبيل – بقسطا في صيدا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للاعلام:

إخماد

الشرحبيل

بقسطا

LBCI التالي
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
إردوغان يرى أن على روسيا وأوكرانيا "العودة الى مباحثات السلام"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 8-7-2023

LBCI
فنّ
12:23

مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)

LBCI
امن وقضاء
12:19

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
منوعات
11:46

دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:23

مارك حاتم يدخل القفص الذهبي.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)

LBCI
منوعات
11:46

دفنها حيّة... جريمة "انتقامية" مروّعة تودي بحياة ابنة الـ21 عامًا

LBCI
رياضة
11:14

حاملة ذهبيتين أولمبيتين... وفاة لاعبة كرة السلة الأميركية السابقة ماكراي بنسون!

LBCI
عالم الطبخ
11:08

الـPorcini Mushrooms Pate الشهية... تعلموها على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
12:19

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
منوعات
2023-07-05

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
منوعات
2023-07-03

جدّة الشاب نائل تدعو لوقف أعمال الشغب في فرنسا: توقفوا لا تكسّروا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي متخوّف من خسارة نجمه الاول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:48

الراعي ترأس صلاة الجناز لراحة نفس الأباتي باسيل الهاشم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية

LBCI
امن وقضاء
13:04

هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:54

لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:51

جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
02:24

ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)

LBCI
امن وقضاء
12:19

بيان للجيش اللبناني بشأن التحقيقات في حادثتَي منطقة القرنة السوداء

LBCI
امن وقضاء
13:04

هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة

LBCI
فنّ
05:06

بكلمات رومانسية... ريم السعيدي تحتفل بذكرى زواجها من وسام بريدي (صور)

LBCI
فنّ
02:22

الإحتفالات بعيد ميلاد نوال الزغبي مستمرّة.. وقالب الحلوى المبهر حديث المتابعين (فيديو)

LBCI
منوعات
15:03

خطأ كارثي لعامل نظافة أدى إلى تلف 20 سنة من العمل المخبري وملايين الدولارات... والسبب: إنزعج من صوت الثلاجة!

LBCI
صحف اليوم
00:50

هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"

LBCI
منوعات
15:52

قصة حب بدأت عبر PUBG وانتهت في السجن... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More