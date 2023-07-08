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مطلق النار على مسجد بر الياس "ا. ع" توفي داخل مستشفى شتورا متأثرا بجروحه

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2023-07-08 | 13:36
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مطلق النار على مسجد بر الياس &quot;ا. ع&quot; توفي داخل مستشفى شتورا متأثرا بجروحه
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مطلق النار على مسجد بر الياس "ا. ع" توفي داخل مستشفى شتورا متأثرا بجروحه

 
 
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