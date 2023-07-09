الراعي في عظة القداس من الديمان: ننتظر كلمة القضاء في جريمة القرنة السوداء والمطلوب رفع ايدي السياسيين وتدخلاتهم التي تعيق عمل الاجهزة الامنية كما المطلوب ايقاف الاعمال فوق أرض القرنة السوداء خصوصاً في ما يتعلق منها بالمياه

التالي

الراعي في عظة القداس من الديمان: التعنت في ابقاء الفراغ في سدة الرئاسة هو مقصود وأوصل الى تشريع الضرورة بمجلس النواب وتعيينات الضرورة في حكومة تصريف الاعمال وهذه جريمة يرتكبها المعطلون