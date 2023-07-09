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الراعي في عظة القداس من الديمان: ننتظر كلمة القضاء في جريمة القرنة السوداء والمطلوب رفع ايدي السياسيين وتدخلاتهم التي تعيق عمل الاجهزة الامنية كما المطلوب ايقاف الاعمال فوق أرض القرنة السوداء خصوصاً في ما يتعلق منها بالمياه

آخر الأخبار
2023-07-09 | 03:39
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الراعي في عظة القداس من الديمان: ننتظر كلمة القضاء في جريمة القرنة السوداء والمطلوب رفع ايدي السياسيين وتدخلاتهم التي تعيق عمل الاجهزة الامنية كما المطلوب ايقاف الاعمال فوق أرض القرنة السوداء خصوصاً في ما يتعلق منها بالمياه
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الراعي في عظة القداس من الديمان: ننتظر كلمة القضاء في جريمة القرنة السوداء والمطلوب رفع ايدي السياسيين وتدخلاتهم التي تعيق عمل الاجهزة الامنية كما المطلوب ايقاف الاعمال فوق أرض القرنة السوداء خصوصاً في ما يتعلق منها بالمياه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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