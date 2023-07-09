سامي الجميل لـ"الأحد مع ماريو": اعزي أهالي بشري على المأساة التي هي ليست الا نتيجة اهمال وتقصير الدولة في معالجة خلافات عمرها عشرات السنوات

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