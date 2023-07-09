الجميل لـ"الأحد مع ماريو": نحن اليوم نعتبر انفسنا بحالة مقاومة ويجب ان نمتّن المعارضة ونثبّت ما عمل عليه ونكبّر حجم المعارضة وفي هذا الاطار سأقترح على المعارضة اكثر من خطوة

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