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وزارة البيئة تنبه من خطر الحرائق

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2023-07-11 | 04:39
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وزارة البيئة تنبه من خطر الحرائق
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وزارة البيئة تنبه من خطر الحرائق

حذرت وزارة البيئة من ارتفاع مؤشر خطر الحرائق خلال الأيام المقبلة، وخصوصا اعتبارًا من يوم الخميس وفي غالبية المناطق اللبنانية. ولفتت وزارة البيئة انتباه الجميع إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعامل بحذر تام مع أي مصدر للنار وعدم اشعال النيران في الاماكن الحرجية لأي سبب.

وتشير توقعات مرصد الحرائق في جامعة البلمند إلى تعرض بعض المناطق ذات الغطاء النباتي وخاصة في عكار، المنية-الضنية والبترون وبعبدا-المتن، والشوف-جزين وبنت جبيل-النبطية إضافة إلى المناطق الداخلية في البقاع  إلى ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق خلال الأيام المقبلة.
ونظرًا لخطورة هذا الوضع، فإن من الضروري أن تتخذ البلديات ومراكز الاحراج وإدارات المحميات الطبيعية جميع التدابير الوقائية لحماية الناس والغابات.

وطلبت وزارة البيئة من الجميع أن يكونوا يقظين والتعامل بمسؤولية كبيرة تجاه البيئة والسلامة العامة، والتبليغ الفوري عن أي دخان يتصاعد من الغابات أو المناطق القريبة منها عبر الاتصال بالبلدية او الدفاع المدني او فرق المستجيب الاول في المناطق.

يمكن للجميع تنزيل تطبيق Fire Patrol (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.lrifpusaid)) ووضع خاصية ال notification والذي يرسل تحذيرات دورية عن خطر حرائق الغابات في مناطق تواجدكم.

 
 
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