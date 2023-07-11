باسيل عن الملف الرئاسي: الحوار هو مفيد ومطلوب عندما ينتج الحلول وقلنا أن البرنامج قبل اسم الشخص ولكن للاسف هناك تصلب من الجهتين بالموقف مع منطق القوة والفرض ما يعطل الحلّ

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