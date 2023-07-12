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o
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29
o
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o
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o
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o
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واشنطن تؤكد أن خطة المساعدات طويلة الأمد لأوكرانيا تظهر لروسيا أن الوقت ليس لمصلحتها
آخر الأخبار
2023-07-12 | 02:48
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واشنطن تؤكد أن خطة المساعدات طويلة الأمد لأوكرانيا تظهر لروسيا أن الوقت ليس لمصلحتها
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