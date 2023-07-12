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بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!

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2023-07-12 | 13:07
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بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!
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بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!

بعد أن ضربها بالمطارق وأجبرها على تناول صور أحبائها المتوفين... الجاني خرج من السجن والضحية: أنا مرعوبة!

تعيش امرأة تعرضت للضرب بالمطارق وأجبرت على تناول صور لأقارب متوفين من قبل صديقها السابق في خوف من أن يتعقبها بعد أن أطلق من السجن بعد احتجازه لعشر سنوات.

ووُصفت "حملة الإرهاب" التي شنها كريغ توماس ضد شارلوت روكس بأنها "أسوأ سوء معاملة منزلية" شهدها القاضي على الإطلاق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لضربها بالمطارق، وجعلها تنام عارية وهي واقفة، وحتى أجبرها على أكل صور لأحبائها المتوفين كعقاب غريب.
 
وسُجن توماس في عام 2013 ثم أطلق في البداية تحت المراقبة في عام 2019 بعد أن قضى نصف عقوبته - لكنه سرعان ما عاد إلى السجن لخرقه شروط الإفراج عنه.

إلا أنه الآن قضى عشر سنوات كاملة في السجن، وأصبح إطلاقه تلقائيًا – وتم إعلام السيدة روكس هذا الأسبوع بأنه حر، لكن لم يتم إخبارها بمكان إقامته، خوفًا من محاولة تعقبها مرة أخرى.
 
وقالت روكس لـMail Online:  "أنا مرعوبة من فكرة أنه سيحاول العثور عليّ وإنهاء ما بدأه."
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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