نصرالله: لا يوجد شيء اسمه ترسيم حدود برية لانها مرسّمة منذ عشرينيات القرن الماضي لكن العدو الاسرائيلي يتواجد حاليا عند بعد النقاط من الناقورة وصولا إلى الغجر وعليه الخروج منها

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