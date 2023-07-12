نصرالله: قيل ان الحزب يريد ثمناً مقابل التخلي عن دعم فرنجية وتشريع القانون لسلاحه لكننا لم نطلب هذا الشيء ولن نطلب اي شيء من ذلك وهذا ليس مصلحة وطنية والضمانة الوحيدة التي نطلبها هي شخص الرئيس الذي نعرف عقله وارادته وشجاعته ووطنيته والتزامه

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