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الوكالة الوطنية للإعلام: أهالي الغازية أقدموا صباحا على قطع الطريق داخل البلدة بالسيارات احتجاجا على انقطاع المياه عن المنازل

آخر الأخبار
2023-07-13 | 02:40
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الوكالة الوطنية للإعلام: أهالي الغازية أقدموا صباحا على قطع الطريق داخل البلدة بالسيارات احتجاجا على انقطاع المياه عن المنازل
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الوكالة الوطنية للإعلام: أهالي الغازية أقدموا صباحا على قطع الطريق داخل البلدة بالسيارات احتجاجا على انقطاع المياه عن المنازل

 
 
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