سجيع عطية لـLBCI: نفضل أن يكون الحوار في مجلس النواب احتراما لسيادة البلد وفي حال لم تنجح في قصر الصنوبر "كتر خيرن، بكونو حاولو"

سجيع عطية لـLBCI: اللبناني يحاول التكيف مع الواقع ونحن أمام محطة مصيرية لأن نلحق بجديد المنطقة العربية والوقت عامل اساسي

سجيع عطية لـLBCI: اللبناني يحاول التكيف مع الواقع ونحن أمام محطة مصيرية لأن نلحق بجديد المنطقة العربية والوقت عامل اساسي

سجيع عطية لـLBCI: افساح المجال للقيام بوساطة علّه يفتح الحوار بين الافرقاء وتصويتنا في الجلسة الاخيرة لم يكن ليؤثر على النتيجة ومقتنعون بأن التوافق هو الأساس