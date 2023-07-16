سجيع عطية لـLBCI: سنكون بيضة القبان ومؤثرين وهدفنا الإجماع وصحيح أن السعودية لها تأثير وهناك تقاطع مصالح معها ولكن هي مع أي توجه ولم تعط أي تنبيه

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