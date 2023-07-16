سجيع عطية لـLBCI: مطار القليعات اصبح ملحّاً كما هو حاجة اقتصادية للمنطقة واجتماع مقبل للجنة الاشغال لوضع مخطط توجيهي للنقل الجوي

سجيع عطية لـLBCI:فرنسا كانت دائما التعاطف مع لبنان ولكن كلمة السفيرة الفرنسية كانت قاسية حصوصا أنها عمّمت

سجيع عطية لـLBCI:فرنسا كانت دائما التعاطف مع لبنان ولكن كلمة السفيرة الفرنسية كانت قاسية حصوصا أنها عمّمت

سجيع عطية لـLBCI: سنكون بيضة القبان ومؤثرين وهدفنا الإجماع وصحيح أن السعودية لها تأثير وهناك تقاطع مصالح معها ولكن هي مع أي توجه ولم تعط أي تنبيه