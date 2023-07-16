سجيع عطية لـLBCI عن قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان:الله يسعدو ويبعدو وهل نواب الحاكم يُعيَّنون لاستلام رواتبهم ام لتحمل مسؤوليتهم؟

سجيع عطية للـ LBCI: من الأفضل أن يكون الحوار في مجلس النواب

سجيع عطية للـ LBCI: من الأفضل أن يكون الحوار في مجلس النواب

سجيع عطية لـLBCI:فرنسا كانت دائما التعاطف مع لبنان ولكن كلمة السفيرة الفرنسية كانت قاسية حصوصا أنها عمّمت