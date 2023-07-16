معلومات للـLBCI: الفرنسيون لم يطرحوا اسم فرنجية بل كان الطرح موجودًا وهم أيدوه واتضح ان لا فرنجية ولا اي اسم آخر يمتلك الغالبية وعلى حزب الله التحرّك من أجل حصول تسوية والفرنسيون لديهم شكوك ان يعارض باسيل في حال تحرّكوا نحو اسم قائد الجيش

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