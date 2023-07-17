الكرملين يؤكد ألا عودة إلى اتفاق الحبوب ما لم تلب شروط روسيا

الدكتورة يومي تنهار بالبكاء بعد تعرّضها للسرقة في "كان" الفرنسية.. حقيقة أو فبركة؟

الدكتورة يومي تنهار بالبكاء بعد تعرّضها للسرقة في "كان" الفرنسية.. حقيقة أو فبركة؟

أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)