سانا: سوريا تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق

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عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم