الصايغ لـ حوار المرحلة: نحن لا نرفض مبدأ الحوار إذا كان هادفا وجامعا ويؤدي إلى انتخاب رئيس والاهم أن يكون فقط حول رئاسة الجمهورية

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