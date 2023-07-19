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الصايغ لـ حوار المرحلة: قطر على تواصل مع السعودية في الملف اللبناني وهي على معرفة بالشأن الداخلي الرئاسي اللبناني

آخر الأخبار
2023-07-19 | 15:10
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الصايغ لـ حوار المرحلة: قطر على تواصل مع السعودية في الملف اللبناني وهي على معرفة بالشأن الداخلي الرئاسي اللبناني
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الصايغ لـ حوار المرحلة: قطر على تواصل مع السعودية في الملف اللبناني وهي على معرفة بالشأن الداخلي الرئاسي اللبناني

 
 
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