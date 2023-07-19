الصايغ لـ حوار المرحلة: عنواننا الاول منذ البداية أننا لن نقبل برئيس لا يمثل البيئة المسيحية بشكل واسع لكن العنوان الثاني هو تأمين نصاب الـ86

النائب غياث يزبك للـLBCI: هناك فرق بين المستقوي بسلاحه أي حزب الله أو القوي بإلتصاقه بالدستور ولا يمكن تعايش الدويلة مع الدولة

النائب غياث يزبك للـLBCI: هناك فرق بين المستقوي بسلاحه أي حزب الله أو القوي بإلتصاقه بالدستور ولا يمكن تعايش الدويلة مع الدولة

النائب غياث يزبك للـLBCI: المنطق الفرنسي حاول فرض ما يُسمى بالزواج القسريّ على اللبنانيين بما يعني التعايش بين الدولة والدويلة والحفاظ على سلاح حزب الله وتشريع كل ما هو خارج اطار الدستور وابقاء كلمة الفصل للحزب