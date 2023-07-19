الصايغ لـ حوار المرحلة: هل مسموح للنواب أن يقروا قانونا يشرّع المس بالاحتياطي الالزامي؟

النائب غياث يزبك للـLBCI: قنوات التواصل لم تنقطع مع التيار وبالمعلن والعمليّ لا يزال التيار ضمن تقاطع المعارضة وهناك صيانة لهذه الخطوط المفتوحة ولكن لا تتفعل أكثر من ذلك

النائب غياث يزبك للـLBCI: قنوات التواصل لم تنقطع مع التيار وبالمعلن والعمليّ لا يزال التيار ضمن تقاطع المعارضة وهناك صيانة لهذه الخطوط المفتوحة ولكن لا تتفعل أكثر من ذلك

يزبك للـLBCI: من هو حزب الله لكي يدعونا الى حوار؟ وهو يحاول نقل تكتيك السلاح الى طاولات السياسة ويستدرجنا الى الحوار معه من اجل مسألة تنتهي بانتخاب فرنجية وفي حال قبلنا الذهاب الى حوار معه نكون قد وافقنا على شرعية الدعوة الى حوار فيما نحن هيئة ناخبة