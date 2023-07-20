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o
متن
28
o
كسروان
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o
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28
o
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o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-07-20 | 00:24
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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