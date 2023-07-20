وزير السياحة خلال مؤتمر صحافي لاطلاق برنامج رحلة التجلي في بلدة راشيا في 5 و6 آب: سيكون هناك نشاطات بيئية وسياحية وتراثية وثقافية ودينية ونعدكم أن يكون هذا الـ weekend نموذجي في راشيا

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