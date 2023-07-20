التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم أمام سراي طرابلس

أبو فاعور من دار الفتوى: نحن مع الحوار وللأسف لا تبدو الرئاسة في متناول اليد

أبو فاعور من دار الفتوى: نحن مع الحوار وللأسف لا تبدو الرئاسة في متناول اليد

"سأكون متواجداً مع حب أو من دونه"... نيمار يؤكد رغبته في البقاء مع باريس سان جرمان