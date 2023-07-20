الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم أمام سراي طرابلس

آخر الأخبار
2023-07-20 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم أمام سراي طرابلس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث صدم أمام سراي طرابلس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

جريحان

نتيجة

طرابلس

LBCI التالي
أبو فاعور من دار الفتوى: نحن مع الحوار وللأسف لا تبدو الرئاسة في متناول اليد
"سأكون متواجداً مع حب أو من دونه"... نيمار يؤكد رغبته في البقاء مع باريس سان جرمان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:15

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة

LBCI
أخبار دولية
13:42

الجزائر: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية "خرق" للقانون الدولي

LBCI
رياضة
13:40

بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

الجزائر: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية "خرق" للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:05

بعدما رافقته لمدة شهرين في المحيط الهادئ... البحّار الأسترالي قرر ترك كلبته في المكسيك وهذا ما أوضحه!

LBCI
رياضة
2023-07-18

جوي خليل تصنع التاريخ للبنان في بطولة ويمبلدون

LBCI
خبر عاجل
12:04

جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
07:56

اطلاق برنامج رحلة التجلي في بلدة راشيا في 5 و6 آب المقبل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:40

بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..

LBCI
أخبار دولية
13:38

ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية

LBCI
رياضة
13:26

معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:38

بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:39

نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية

LBCI
خبر عاجل
16:33

عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه

LBCI
خبر عاجل
12:04

جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر

LBCI
منوعات
06:46

في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)

LBCI
فنّ
05:41

ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:29

قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!

LBCI
منوعات
03:47

"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More