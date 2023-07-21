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انتشار قوة من فوج المغاوير عند مداخل السفارة السويدية في بيروت وتشديد الاجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية في بيروت
آخر الأخبار
2023-07-21 | 04:54
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انتشار قوة من فوج المغاوير عند مداخل السفارة السويدية في بيروت وتشديد الاجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية في بيروت
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