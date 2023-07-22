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27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
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o
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27
o
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احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و5 جرحى في 5 حوادث سير تمّ التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-07-22 | 00:53
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احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و5 جرحى في 5 حوادث سير تمّ التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
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