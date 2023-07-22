النائب جورج عقيص للـLBCI: نواب الحاكم الاربعة قالوا في الأول من آب لن نخالف القانون وفي ذلك اشارة الى ان كل الفترة التي تسبق هذا التاريخ كانت مشوبة بمخالفة القوانين وكأن في حديثهم ادانة لكل السياسات السابقة

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