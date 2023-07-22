النائب جورج عقيص للـLBCI: نريد من نواب الحاكم او من القائمين على السياسة النقدية ان يطبقوا القوانين ومن الحكومة القيام بالخطة الانقاذية وعلى مجلس النواب اصدار تشريعات وقوانين اصلاحية بعد انتخاب رئيس جمهورية ونريد الغاء المنصات الوهميّة

عقيص للـLBCI: هناك 3 امور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان الاول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الاعمال والثاني التمديد للحاكم الحالي والثالث انتقال سلطة الحاكم الى النائب الاول والسؤال هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟

عقيص للـLBCI: هناك 3 امور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان الاول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الاعمال والثاني التمديد للحاكم الحالي والثالث انتقال سلطة الحاكم الى النائب الاول والسؤال هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟

النائب جورج عقيص للـLBCI: نواب الحاكم الاربعة قالوا في الأول من آب لن نخالف القانون وفي ذلك اشارة الى ان كل الفترة التي تسبق هذا التاريخ كانت مشوبة بمخالفة القوانين وكأن في حديثهم ادانة لكل السياسات السابقة