عقيص للـLBCI: حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك لا تمديد ولا تعيين ولا قبول استقالة وهناك وشوشات تقول انه عندما نصل الى 31 تموز يُطلب من الحاكم الاستمرار بتسيير المرفق العام وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والابطال في اليوم الثاني

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