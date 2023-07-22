عقيص للـLBCI: حاكم مصرف لبنان مُلزم ان يقوم بتسليم وتسّلم مع نائبه الاول وسيم منصوري وبعد الاستلام يحق لمنصوري الاستقالة وبما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة لذا يُكمل منصوري بتسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت اليه

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