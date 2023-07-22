عقيص للـLBCI: الاكثرية النيابية ضدّ التمديد للحاكم وضدّ تعيين حاكم جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال وضد استقالة النواب الاربعة

عقيص للـLBCI: نتقاطع مع التيار الوطني الحرّ على رفض ترشيح فرنجية واسباب الرفض ربّما تكون مختلفة عن أسباب رفضنا له ونتقاطع معه على تبنّي ترشيح أزعور

عقيص للـLBCI: نتقاطع مع التيار الوطني الحرّ على رفض ترشيح فرنجية واسباب الرفض ربّما تكون مختلفة عن أسباب رفضنا له ونتقاطع معه على تبنّي ترشيح أزعور

عقيص للـLBCI: حاكم مصرف لبنان مُلزم ان يقوم بتسليم وتسّلم مع نائبه الاول وسيم منصوري وبعد الاستلام يحق لمنصوري الاستقالة وبما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة لذا يُكمل منصوري بتسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت اليه