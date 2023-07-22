عقيص للـLBCI: نتقاطع مع التيار الوطني الحرّ على رفض ترشيح فرنجية واسباب الرفض ربّما تكون مختلفة عن أسباب رفضنا له ونتقاطع معه على تبنّي ترشيح أزعور

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عقيص للـLBCI: لا اعتقد أن لودريان سيستمع الينا في هذه الزيارة بل نحن من سنستمع اليه والسؤال: هل سيكون لودريان ممثلًا لدولته فقط أو للقاء الدول الخمس؟