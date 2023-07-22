عقيص للـLBCI: لا اعتقد أن لودريان سيستمع الينا في هذه الزيارة بل نحن من سنستمع اليه والسؤال: هل سيكون لودريان ممثلًا لدولته فقط أو للقاء الدول الخمس؟

وفاة ابنة أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن عن عمر يناهز 74 عامًا

وفاة ابنة أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن عن عمر يناهز 74 عامًا

عقيص للـLBCI: نتقاطع مع التيار الوطني الحرّ على رفض ترشيح فرنجية واسباب الرفض ربّما تكون مختلفة عن أسباب رفضنا له ونتقاطع معه على تبنّي ترشيح أزعور