ضربات روسية على أوديسا وبوتين يلتقي لوكاشينكو في سان بطرسبرغ

قصفت القوات الروسية مجددا مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية ليل السبت الأحد ما أسفر عن مقتل شخص، في هجوم نُفّذ قبل ساعات من اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو الوثيق.





ويجتمع الزعيمان الأحد في سانت بطرسبرغ ويناقشان خصوصا "الشراكة الاستراتيجية والتحالف" بين موسكو ومينسك، وفق بيان نشره الكرملين الجمعة.





وقبل نحو شهر، أدى لوكاشينكو دور الوسيط بين الكرملين ويفغيني بريغوجين أثناء التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر في روسيا.