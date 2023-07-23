نتانياهو سيخضع لجراحة بهدف "زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب"

سيخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجراحة بهدف زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب حسبما أعلن مكتبه في بيان أصدره فجر الأحد، بعد أيّام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحّية ألمّت به.





وذكر البيان أنّ "رئيس الوزراء نتانياهو سيخضع الليلة لإجراء جراحيّ لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في مركز شيبا الطبّي في تلّ هشومير".





وأضاف أنّ "الإجراء سيتمّ تحت تأثير المُخدّر"، مشيرا إلى أنّه "خلال هذه الفترة سيحلّ وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين محلّ" نتانياهو.



