أسرار الصحف 23-07-2023

الأنباء الإلكترونية:



*مكابرة



مكابرة غير مفهومة لقوى سياسية على خط أزمة خطيرة قد تشعل البلد.



*كرة النار



التملّص من المسؤولية ورميها على الاخرين يشكل سمة المرحلة، وأحد لا يريد أن يلتقط كرة النار.



