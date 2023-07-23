آلان عون للـLBCI: هناك سلة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة كما أن هناك مطالب وإذا تم الإتفاق على هذه السلة فتسهل عملية الإتفاق على إسم

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