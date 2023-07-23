النائب آلان عون للـLBCI: ازعور كان محاولة ولم تحصل على النتيجة المطلوبة واليوم نبحث عن خيار آخر

كييف تعلن جرح 19 شخصًا في الهجوم الروسي على أوديسا

كييف تعلن جرح 19 شخصًا في الهجوم الروسي على أوديسا

آلان عون للـLBCI: هناك سلة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة كما أن هناك مطالب وإذا تم الإتفاق على هذه السلة فتسهل عملية الإتفاق على إسم