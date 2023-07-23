الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب آلان عون للـLBCI: ازعور كان محاولة ولم تحصل على النتيجة المطلوبة واليوم نبحث عن خيار آخر
آخر الأخبار
2023-07-23 | 03:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النائب آلان عون للـLBCI: ازعور كان محاولة ولم تحصل على النتيجة المطلوبة واليوم نبحث عن خيار آخر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
ازعور
محاولة
النتيجة
المطلوبة
واليوم
التالي
كييف تعلن جرح 19 شخصًا في الهجوم الروسي على أوديسا
آلان عون للـLBCI: هناك سلة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة كما أن هناك مطالب وإذا تم الإتفاق على هذه السلة فتسهل عملية الإتفاق على إسم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:26
أحمد قبلان: لن نمرر صفقة رئاسية تنتقص من السيادة الوطنية
أخبار لبنان
05:26
أحمد قبلان: لن نمرر صفقة رئاسية تنتقص من السيادة الوطنية
0
أخبار لبنان
05:26
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
أخبار لبنان
05:26
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
0
أخبار لبنان
05:21
قاووق: الاستقواء بالأجنبي يعرقل الحل الرئاسي ولسنا ممن يخضع للضغوط
أخبار لبنان
05:21
قاووق: الاستقواء بالأجنبي يعرقل الحل الرئاسي ولسنا ممن يخضع للضغوط
0
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
آخر الأخبار
05:19
معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات
0
آخر الأخبار
04:38
موسكو: الضربة على أوديسا أصابت أهدافًا كانت تعد "لهجمات إرهابية" ضد روسيا
آخر الأخبار
04:38
موسكو: الضربة على أوديسا أصابت أهدافًا كانت تعد "لهجمات إرهابية" ضد روسيا
0
آخر الأخبار
04:37
روسيا تقول إنها دمرت كل الأهداف المحددة في أوديسا
آخر الأخبار
04:37
روسيا تقول إنها دمرت كل الأهداف المحددة في أوديسا
0
آخر الأخبار
03:57
سعادة الشامي للـLBCI: الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء وإذا طرح لكل حادث حديث
آخر الأخبار
03:57
سعادة الشامي للـLBCI: الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء وإذا طرح لكل حادث حديث
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-11
اكتشاف موصل فائق للتيار الكهربائي... "خطوة كبيرة" في المجال الصناعي
علوم وتكنولوجيا
2023-03-11
اكتشاف موصل فائق للتيار الكهربائي... "خطوة كبيرة" في المجال الصناعي
0
آخر الأخبار
2023-06-21
مجلس الوزراء اقر تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب
آخر الأخبار
2023-06-21
مجلس الوزراء اقر تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب
0
منوعات
2023-07-20
"أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج"... قتل حبيبته العشرينية خنقاً ثم ادعى: تصرفت دفاعًا عن النفس!
منوعات
2023-07-20
"أغلق كل الأبواب ولن يسمح لي بالخروج"... قتل حبيبته العشرينية خنقاً ثم ادعى: تصرفت دفاعًا عن النفس!
0
منوعات
2023-02-22
الولايات المتّحدة تعيد إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة
منوعات
2023-02-22
الولايات المتّحدة تعيد إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تسميم مجموعة من الكلاب الأليفة في شكا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تسميم مجموعة من الكلاب الأليفة في شكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ابداعات في تهريب البشر عابرةٌ للقارات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ابداعات في تهريب البشر عابرةٌ للقارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ضهور الشوير تحجز لنفسها مكاناً بين المهرجان السنوي ومهرجان النبيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ضهور الشوير تحجز لنفسها مكاناً بين المهرجان السنوي ومهرجان النبيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق
2
منوعات
12:34
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
منوعات
12:34
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
3
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
4
منوعات
11:15
بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)
منوعات
11:15
بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)
5
خبر كاذب
10:37
فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟
خبر كاذب
10:37
فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟
6
امن وقضاء
06:22
اشتباك مسلّح بين الجيش ومطلوبين في بريتال
امن وقضاء
06:22
اشتباك مسلّح بين الجيش ومطلوبين في بريتال
7
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
8
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More