كييف تعلن جرح 19 شخصًا في الهجوم الروسي على أوديسا

سعادة الشامي للـLBCI: بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به

سعادة الشامي للـLBCI: بيان نواب الحاكم منسجم مع خطة الحكومة وما طالب به نواب الحاكم سبق وطالبت الحكومة به

النائب آلان عون للـLBCI: ازعور كان محاولة ولم تحصل على النتيجة المطلوبة واليوم نبحث عن خيار آخر