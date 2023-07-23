سعادة الشامي للـLBCI: إطلعت على خطة أو بيان نواب حاكم مصرف لبنان خلال الجلسة وهناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة

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سعادة الشامي للـLBCI: لديّ ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة "صيرفة" وهذا أمر لا يُبحث في الاعلام واذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظّم كي لا يتأثّر به السوق بشكل كبير