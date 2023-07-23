سعادة الشامي للـLBCI: الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء وإذا طرح لكل حادث حديث

روسيا تقول إنها دمرت كل الأهداف المحددة في أوديسا

روسيا تقول إنها دمرت كل الأهداف المحددة في أوديسا

معلومات للـLBCI: ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحفي الذي تردد أنهم سيعقدونه يوم الثلثاء وهم ينتظرون ما سيقوله ميقاتي لهم ليتخذوا في ضوء ذلك القرار المناسب