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o
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معلومات للـLBCI: ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحفي الذي تردد أنهم سيعقدونه يوم الثلثاء وهم ينتظرون ما سيقوله ميقاتي لهم ليتخذوا في ضوء ذلك القرار المناسب
آخر الأخبار
2023-07-23 | 03:57
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معلومات للـLBCI: ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحفي الذي تردد أنهم سيعقدونه يوم الثلثاء وهم ينتظرون ما سيقوله ميقاتي لهم ليتخذوا في ضوء ذلك القرار المناسب
*
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سعادة الشامي للـLBCI: الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء وإذا طرح لكل حادث حديث
سعادة الشامي للـLBCI: لديّ ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة "صيرفة" وهذا أمر لا يُبحث في الاعلام واذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظّم كي لا يتأثّر به السوق بشكل كبير
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