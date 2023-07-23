لوكاشنكو يؤكد أنه "سيبقي" عناصر مجموعة فاغنر في وسط بيلاروس

معلومات للـLBCI: الاشكال الذي وقع في حيّ اللجا مساء امس لم يكن بين مجموعات حزبية انما سببه اشكال فردي وقع قبل 48 ساعة ثم تجدد مساء أمس نتيجة اشكال فردي آخر ما ادى الى حصول اطلاق نار من دون وقوع اصابات

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