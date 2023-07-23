السفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري لـ "الأحد مع ماريو": اعتقد ان بيان اللجنة الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية والاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء

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