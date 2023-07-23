فؤاد مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ما سمعناه من أزعور أنه ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي وبكل القرارات الدولية وعندما التقيناه في واشنطن كوفد نيابي أكد هذا الكلام

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك