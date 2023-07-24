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بحسب المعلومات الاولية فإنّه تقرر خلال جلسة الحكومة أن يضع كل وزير ملاحظاته على البنود في الموازنة 2023 المتعلقة بوزارتهم لارسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومناقشتها
آخر الأخبار
2023-07-24 | 09:43
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بحسب المعلومات الاولية فإنّه تقرر خلال جلسة الحكومة أن يضع كل وزير ملاحظاته على البنود في الموازنة 2023 المتعلقة بوزارتهم لارسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومناقشتها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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