سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع ميقاتي اليوم كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة

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