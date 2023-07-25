رويترز نقلا عن المركز الأورومتوسطي: زلزال بقوة 5.7 يضرب وسط تركيا

التالي

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: هناك مساحة على ارض مرفأ بيروت ستتعاقد شركة توتال مع مالك هذه المساحة وهو مرفأ بيروت لاستئجارها من أجل تقديم الخدمات اللوجيستية للحفارة